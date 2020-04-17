ВИДЕО. Как игра Манчестер Сити выглядела бы на Dendy

Английский «Манчестер Сити» продолжает развлекать своих фанатов во время карантина.

В «Манчестер Сити» представили, как могла бы выглядеть игра «горожан» на 8-битной игровой приставке.

За основу был взять момент поединка 29-го тура АПЛ сезона 2011/2012, в котором «Манчестер Сити» принимал «Челси» и выиграл со счетом 2:1. Игрок «горожан» Самир Насри забил победный гол на 85-й минуте встречи.