Бавария оштрафует Комана — он приехал на тренировку не на той машине

23-летний французский левый вингер «Баварии» Кингсли Коман рискует получить штраф от мюнхенского клуба. Коман приехал на тренировку не на клубном Audi, а на личном McLaren.

«Я хочу извиниться перед клубом и Audi за то, что не приехал на тренировку на машине этой компании. Причиной стало повреждение бокового зеркала на моей Audi. Это моя ошибка», — прокомментировал ситуацию Коман.

В текущем сезоне Коман провел за «Баварию» 24 матча во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач.