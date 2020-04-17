Бавария оштрафует Комана — он приехал на тренировку не на той машине

Вместо клубного Audi футболист мюнхенцев прибыл на McLaren

  • 17.04.2020 12:18
  • 754 просмотра
  • 2 комментария
Бавария оштрафует Комана — он приехал на тренировку не на той машине
© ФК Бавария Мюнхен. Кингсли Коман

23-летний французский левый вингер «Баварии» Кингсли Коман рискует получить штраф от мюнхенского клуба. Коман приехал на тренировку не на клубном Audi, а на личном McLaren.

«Я хочу извиниться перед клубом и Audi за то, что не приехал на тренировку на машине этой компании. Причиной стало повреждение бокового зеркала на моей Audi. Это моя ошибка», — прокомментировал ситуацию Коман.

В текущем сезоне Коман провел за «Баварию» 24 матча во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач.

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Источник — Twitter

(4 голоса)

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Комментарии
    common_sense
    online
      common_sense, 17.04.2020 12:45
    +1
    Ukraine Donetsk, 17.04.2020 12:41
    Ах какой негодяй! Я тоже проштрафился и приехал на работу на джили, а не на ауди. Причиной стало отсутствие оной.
    за нарушение спонсорского контракта его оштрафуют
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
      Ukraine Donetsk, 17.04.2020 12:41
    -2
    Ах какой негодяй! Я тоже проштрафился и приехал на работу на джили, а не на ауди. Причиной стало отсутствие оной.
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 17.04.2020 12:45
    +1
    Ukraine Donetsk, 17.04.2020 12:41
    Ах какой негодяй! Я тоже проштрафился и приехал на работу на джили, а не на ауди. Причиной стало отсутствие оной.
    за нарушение спонсорского контракта его оштрафуют
    Ссылка
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