Болельщики вызывают Вацко, Джулая и Босянка на стрим

Будут ли три комментатора в эфире

  • 17.04.2020 11:38
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Болельщики вызывают Вацко, Джулая и Босянка на стрим
© ТК Футбол. Виктор Вацко

Компания Favbet начала принимать ставки на то, состоится ли на Youtube-канале «Вацко Live» стрим с участием Дмитрия Джулая и Дениса Босянка. Напомним, что во время предыдущей трансляции, когда приглашенным гостем быв Джулай, один из зрителей задал вопрос, будет ли выпуск с участием Дмитрия, а также Дениса Босянка и Виктора Вацко. В итоге Виктор сказал, что если это видео наберет 7 тысяч лайков, то он организует совместный стрим с Босянком и Джулаем.

Уже собрано более половины лайков и остается время до конца апреля. Favbet дает коэффициент 1.10 на то, что стрим с участием трио комментаторов состоится до лета и 5.50 на то, что не состоится.

 

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Источник — Sport.ua

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