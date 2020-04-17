Болельщики вызывают Вацко, Джулая и Босянка на стрим

Компания Favbet начала принимать ставки на то, состоится ли на Youtube-канале «Вацко Live» стрим с участием Дмитрия Джулая и Дениса Босянка. Напомним, что во время предыдущей трансляции, когда приглашенным гостем быв Джулай, один из зрителей задал вопрос, будет ли выпуск с участием Дмитрия, а также Дениса Босянка и Виктора Вацко. В итоге Виктор сказал, что если это видео наберет 7 тысяч лайков, то он организует совместный стрим с Босянком и Джулаем.

Уже собрано более половины лайков и остается время до конца апреля. Favbet дает коэффициент 1.10 на то, что стрим с участием трио комментаторов состоится до лета и 5.50 на то, что не состоится.