ФОТО. Шевченко, Буффон и Роберто Карлос — Шевчук составил сборную мечты

40-летний экс-игрок донецкого «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук составил сборную своей мечты.
В ворота Шевчук поставил итальянского голкипера Джанлуиджи Буффона. Линию защиты составили Кафу, Барези, Мальдини и Роберто Карлос.
В полузащите специалист расположил Месси, Иньесту, Хави и Роналду. Атакующую пару составили Шевченко и Батистута.
В активе Шевчука 56 матчей в составе национальной сборной Украины.
В прямому ефіру #GOnline гравець національної збірної України💙💛 серед ветеранів та експерт телеканалів Футбол 1 2 3 (@footballuatv ) - @shevchuk__slava зібрав збірну своєї мрії. В стартовому складі лише легенди світового футболу. Якого гравця ти б замінив ? Відповідь залишай у коментарях🔽 ⠀ #УАФ #МиЗбірна #GOnline
Источник — Украинская ассоциация футбола
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