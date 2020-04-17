ФОТО. 10 самых больших европейских стадионов

По вместимости лидирует домашняя арена «Барселоны» — «Камп Ноу»

  • 17.04.2020 11:14
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ФОТО. 10 самых больших европейских стадионов
© Twitter. Стадион Камп Ноу

INSIDE GLOBAL опубликовал список из топ-10 самых больших европейских стадионов.

На вершине находится домашняя арена «Барселоны» — «Камп Ноу» — которая вмещает почти 100 тысяч зрителей.

На втором месте английский стадион «Уэмбли» — 90 тысяч зрителей. На третьем расположился стадион дортмундской «Боруссии» «Сигнал Идуна Парк», который вмещает чуть менее 82-х тысяч болельщиков.

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Источник — Instagram

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