ФОТО. 10 самых больших европейских стадионов

INSIDE GLOBAL опубликовал список из топ-10 самых больших европейских стадионов.
На вершине находится домашняя арена «Барселоны» — «Камп Ноу» — которая вмещает почти 100 тысяч зрителей.
На втором месте английский стадион «Уэмбли» — 90 тысяч зрителей. На третьем расположился стадион дортмундской «Боруссии» «Сигнал Идуна Парк», который вмещает чуть менее 82-х тысяч болельщиков.
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Источник — Instagram
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