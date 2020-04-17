ФОТО. Как Левченко в маске и с топором делает ремонт

Бывший футболист сборной Украины не теряет времени даром на карантине

  • 17.04.2020 10:36
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ФОТО. Как Левченко в маске и с топором делает ремонт
© Instagram. Евгений Левченко

42-летний экс-полузащитник сборной Украины Евгений Левченко во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, решали сделать ремонт в своем доме в Амстердаме.

«Карантинный ремонт. Совмещаю полезное с... полезным. Ремонт — это отличная тренировка всех групп мышц. А как вы коротаете свое время?», — прокомментировал Левченко свое свежее фото в Instagram.

По состоянию на 10:30 17-го апреля, в Нидерландах зафиксировано 29,214 зараженных. 3,315 пациентов умерли.

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Источник — Instagram

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