ФОТО. Как Левченко в маске и с топором делает ремонт

42-летний экс-полузащитник сборной Украины Евгений Левченко во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, решали сделать ремонт в своем доме в Амстердаме.
«Карантинный ремонт. Совмещаю полезное с... полезным. Ремонт — это отличная тренировка всех групп мышц. А как вы коротаете свое время?», — прокомментировал Левченко свое свежее фото в Instagram.
По состоянию на 10:30 17-го апреля, в Нидерландах зафиксировано 29,214 зараженных. 3,315 пациентов умерли.
Источник — Instagram
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