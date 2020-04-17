Олег БЛОХИН: «Молодежь сначала отнеслась к вирусу несерьезно»

Бывший тренер «Динамо» и сборной Украины соблюдает все предосторожности во время карантина

  • 17.04.2020 10:15
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Олег БЛОХИН: «Молодежь сначала отнеслась к вирусу несерьезно»
© YouTube. Олег Блохин

67-летний экс-наставник киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Олег Блохин рассказал о мерах предосторожности, которые он принимает во время карантина.

– На прогулки в маске выходите?
– Нет, маску не надеваю. У меня тут территория закрытая, посторонних нет. Но, приходя домой, непременно мою руки – не потому, что эпидемия, а оттого, что с детства приучили. Могу и спиртом ладони протереть. Вот когда жена с дочками в супермаркет отправляется — непременно респиратор и перчатки надевает. Мы успели маски купить, когда ажиотажа еще не было, но цены уже подскочили. Возвращаются — руки моют, вещи в стирку. Все, словом, как положено.

– Друзей, судя по строгости вашего отношения к ситуации, в гости не зовете?
– В основном по телефону общаемся. Давно хотели увидеться, но пока — не судьба.

– На Пасху в храм не пойдете? Людям вашего возраста не советуют — говорят, группа риска…
– Дома отпразднуем. А что касается группы риска, то и молодежь в самом начале отнеслась к вирусу несерьезно, дурака валяла, на шашлыки толпой выезжала. Теперь возраст заболевших во всем мире стал значительно ниже, чем прогнозировали вначале. И это тревожно.

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Источник — Footclub

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