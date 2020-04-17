АЛИБЕКОВ: «Хочу показать себя в Словане, но также хочу вернуться в Динамо»

Украинский хавбек рассказал о своих планах

  • 17.04.2020 08:38
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АЛИБЕКОВ: «Хочу показать себя в Словане, но также хочу вернуться в Динамо»
© ФК Слован Либерец. Ахмед Алибеков

Полузащитник «Слована» Ахмед Алибеков заявил, что хочет в будущем выступать за киевское «Динамо».

«Когда приехал в Чехию, была больше адаптация. Я там сразу в первой игре вышел на 30 минут, потом больше на замене был, не выходил. Потом вышел против «Спарты», одной из сильнейших команд в Чехии. Сыграла хорошо вся команда, я тоже неплохо сыграл.

Потом начал больше играть, на Кубок играл, хоть там и любительская команда была. Играл еще один матч перед сборной. Все было нормально, единственное что было рассечение. Соперник наступил на лицо, меня заменили в перерыве. В сборной получил во второй игре травму и после того, как приехал лечиться, особо не играл после этого. Еще были проблемы с визой. Рассказал публично? В этом нет ничего такого. Многие игроки с этим сталкивались. Опыт, хороший или плохой — это все равно опыт.

Хочется себя и здесь показать, но я, конечно, игрок «Динамо» и хочется в будущем вернуться и играть за «Динамо»», - сказал Алибеков.

В нынешнем сезоне Алибеков сыграл в 10 матчах «Слована» и отметился двумя голами.

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Источник — Sportarena

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