Марко МАТЕРАЦЦИ: «Люди должны были целовать землю, по которой я ходил»

Бывший игрок сборной Италии вспомнил финал чемпионата мира-2006

  • 17.04.2020 08:05
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Марко МАТЕРАЦЦИ: «Люди должны были целовать землю, по которой я ходил»
© Eurosport. Марко Матерацци

Легенда «Интера» Марко Матерацци рассказал об инциденте в финале чемпионата мира-2006, когда он спровоцировал Зинедина Зидана.

Зидан ударил Матерацци головой в грудь и был удален. В итоге Италия стала чемпионом мира.

«Зидана защищали французы, а меня критиковали мои же соотечественники. Для меня они не настоящие итальянцы. Я патриот, и я всегда защищал цвета Италии. Их критика — то, что ранило меня больше всего после того чемпионата мира. Эти люди должны были целовать землю, по которой я ходил, так как я забил гол», - сказал Матерацци.

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Источник — Instagram

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