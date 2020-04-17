Марко МАТЕРАЦЦИ: «Люди должны были целовать землю, по которой я ходил»

Легенда «Интера» Марко Матерацци рассказал об инциденте в финале чемпионата мира-2006, когда он спровоцировал Зинедина Зидана.

Зидан ударил Матерацци головой в грудь и был удален. В итоге Италия стала чемпионом мира.

«Зидана защищали французы, а меня критиковали мои же соотечественники. Для меня они не настоящие итальянцы. Я патриот, и я всегда защищал цвета Италии. Их критика — то, что ранило меня больше всего после того чемпионата мира. Эти люди должны были целовать землю, по которой я ходил, так как я забил гол», - сказал Матерацци.