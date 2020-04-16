ФОТО. Игроки Динамо Минск вышли на матч в майках в поддержку врачей

Пандемия коронавируса пока не мешает Беларуси продолжать футбольный чемпионат, а футболисты Динамо Минск перед матчем очередного тура вышли на игру в майках в поддержку врачей, которые борются с болезнью.
На футболках было написано «Дзякуй дактарам».
by.tribuna.com
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Трибуна
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.