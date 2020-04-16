ФОТО. Игроки Динамо Минск вышли на матч в майках в поддержку врачей

Клуб поблагодарил врачей за их работу

  • 16.04.2020 22:33
  • 431 просмотр
  • 1 комментарий
ФОТО. Игроки Динамо Минск вышли на матч в майках в поддержку врачей
© twitter.com/FC_Dinamo_Minsk

Пандемия коронавируса пока не мешает Беларуси продолжать футбольный чемпионат, а футболисты Динамо Минск перед матчем очередного тура вышли на игру в майках в поддержку врачей, которые борются с болезнью.

На футболках было написано  «Дзякуй дактарам».

by.tribuna.com

 

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Источник — Трибуна

(3 голоса)

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Комментарии
    digsum
      digsum, 16.04.2020 22:57
    0
    Вот чего докторам не хватает - так это всратого креатива от футболистов
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 16.04.2020 22:57
    0
    Вот чего докторам не хватает - так это всратого креатива от футболистов
    Ссылка
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