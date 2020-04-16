Денис БОЙКО: «Шахтер способен выйти в финал Лиги Европы»

Кипер считает, что у команды Луиша Каштру хорошие шансы в Европе

  • 16.04.2020 22:13
  • 940 просмотров
  • 2 комментария
Денис БОЙКО: «Шахтер способен выйти в финал Лиги Европы»
© fcdynamo.kiev.ua

Вратарь «Динамо» Денис Бойко вспомнил о том, как в составе «Днепра» выходил в финал Лиги Европы и проиграл, а также назвал команду, которая способна сейчас сыграть в решающем матче еврокубка.

«Днепр» вышел в финал Лиги Европы благодаря коллективу. Он был суперский, и только из-за этого мы и дошли до финала. На пути у нас было много нефутбольных моментов, которые многим могли бы не позволить пройти тот путь, который прошли мы. Тогда, помним, во многом случайно мы вышли из группы, когда не засчитали гол «Карабаха» с «Интером».

«Я до сих пор расстраиваюсь, что не выиграли финал. Тяжелое воспоминание».

«Что касается нынешних украинских клубов, то, думаю, «Шахтеру» по силам выйти в финал Лиги Европы. Думаю, их поддержит вся Украина. Это было бы весомым событием. Если они пройдут «Вольфсбург», то все в их руках», - сказал Бойко.

«Шахтер» выиграл у «Вольфсбурга» первый матч 1/8 финала, однако второй поединок перенесен на неопределенный срок.

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Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

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Комментарии
    Zport.
    online
      Zport., 16.04.2020 23:06
    +1
    ZAKARPATFAN, 16.04.2020 22:21
    Поскорше би вже та гра з Вольфсбургом. Чекаємо з нетерпінням. Вболіваємо всі разом за Шахтар!
    Всрався радной шахтёёёёёрр
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 16.04.2020 22:21
    0
    Поскорше би вже та гра з Вольфсбургом. Чекаємо з нетерпінням. Вболіваємо всі разом за Шахтар!
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 16.04.2020 23:06
    +1
    ZAKARPATFAN, 16.04.2020 22:21
    Поскорше би вже та гра з Вольфсбургом. Чекаємо з нетерпінням. Вболіваємо всі разом за Шахтар!
    Всрався радной шахтёёёёёрр
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 16.04.2020 22:21
    0
    Поскорше би вже та гра з Вольфсбургом. Чекаємо з нетерпінням. Вболіваємо всі разом за Шахтар!
    Ссылка
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