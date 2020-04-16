Чемпионат Европы по футболу в 2021 году может пройти без зрителей

По словам советника ВОЗ, болельщики вернутся на трибуны лишь осенью 2021

  • 16.04.2020 17:23
  • 423 просмотра
  • 2 комментария
Чемпионат Европы по футболу в 2021 году может пройти без зрителей
© managedcaremag.com. Зеке Эмануэль

Зеке Эмануэль, председатель Департамента медицинской этики и политики здравоохранения в Университете Пенсильвании и советник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), предупредил, что мероприятия с участием зрителей могут быть запрещены до 2021 года.

Эмануэль обсуждал будущее спортивных мероприятий на специальных дебатах и выдал прогнозы, которые могут распространиться на другие спортивные события, такие как футбольные чемпионаты, включая Евро-2020. Он сказал:

«Что касается больших собраний – конференций, концертов, спортивных мероприятий. Когда люди говорят, что собираются перенести эту конференцию на октябрь 2020 года, я понятия не имею, почему они думают, что это правдоподобная возможность. Я думаю, что эти вещи вернутся последними. Реально, мы говорим об осени 2021 как самый ранний срок».

Спортивные мероприятия по всему миру, включая Олимпийские игры 2020 в Токио и Евро-2020, были приостановлены или отложены из-за пандемии коронавируса.

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Источник — Marca

(2 голоса)

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Комментарии
    Алена Остапенко
      Алена Остапенко, 16.04.2020 18:45
    0
    Пусть неймары за еду побегают
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 16.04.2020 18:14
    -2
    Мабуть, це зрада ?
    Ссылка
    Алена Остапенко
      Алена Остапенко, 16.04.2020 18:45
    0
    Пусть неймары за еду побегают
    Ссылка
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