Чемпионат Европы по футболу в 2021 году может пройти без зрителей

Зеке Эмануэль, председатель Департамента медицинской этики и политики здравоохранения в Университете Пенсильвании и советник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), предупредил, что мероприятия с участием зрителей могут быть запрещены до 2021 года.

Эмануэль обсуждал будущее спортивных мероприятий на специальных дебатах и выдал прогнозы, которые могут распространиться на другие спортивные события, такие как футбольные чемпионаты, включая Евро-2020. Он сказал:

«Что касается больших собраний – конференций, концертов, спортивных мероприятий. Когда люди говорят, что собираются перенести эту конференцию на октябрь 2020 года, я понятия не имею, почему они думают, что это правдоподобная возможность. Я думаю, что эти вещи вернутся последними. Реально, мы говорим об осени 2021 как самый ранний срок».

Спортивные мероприятия по всему миру, включая Олимпийские игры 2020 в Токио и Евро-2020, были приостановлены или отложены из-за пандемии коронавируса.