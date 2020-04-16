ВИДЕО. Он сошел с ума. Защитник ПСЖ показал, как скучает по мячу

Во время пандемии коронавируса футболисты скучают по реальной игре с мячом и развлекаются кто как может.
Защитник «ПСЖ» Левен Кюрзава сходит с ума больше всех. Французский футболист опубликовал в Instagram смешной ролик, показав, как сильно он соскучился по игре. Из всех мячей ему подходит только футбольный.
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Источник — Instagram
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