Сергей ФЕДОРОВ: «Раньше любил рисовать, сейчас иногда пишу стихи»

Ассистент главного тренера «Динамо» Сергей Федоров в интервью официальному клубному сайту рассказал, чем занимается на карантине, как происходит общение с командой, а также о своих увлечениях.

- Естественно, я уже соскучился по работе, время стараюсь проводить активно. Я живу за городом, поэтому мне намного проще, чем остальным: есть возможность выходить на свежий воздух, заниматься спортом. Кроме того, мы с другими тренерами ездим на базу, контролируем, как тренируются футболисты, у которых есть возможность приезжать и работать в Конче-Заспе. Очень ждем, когда уже наступит то время, когда можно будет выйти из карантина и начинать полноценную работу. Дай бог, чтобы он поскорее закончился, поскольку находиться в такой ситуации долгое время очень тяжело абсолютно для всех.

- Наверное, с такой ситуацией сложнее всего справиться морально, ведь каждый день похож на предыдущий?

- Если так думать, у людей не будет никакого интереса к жизни. Стараюсь каждый свой день разнообразить, дома всегда есть, чем заниматься, кроме того, можно читать или уделять время своим увлечениям, познавать и открывать для себя что-то новое, учиться и т.д. – для того и дана жизнь. Все зависит от того, кто как относится к сложившейся ситуации.

Рисование? Рисовал я давно, сейчас достаточно времени для этого нет. Кроме того, необходимо вдохновение и соответствующее настроение. Раньше в основном рисовал пейзажи. Не люблю писать цветные картины, больше нравится создавать черно-белые, поэтому в основном пользовался простым карандашом, чтобы передать тени и разнообразные оттенки.

- Учитывая, что вы творческая личность, возможно, пишете стихи или рассказы?

- Рассказы – нет, а стихи иногда бывает, пишу, когда есть вдохновение. Они посвящаются только любимому человеку.