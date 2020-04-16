Ольга СМОРОДСКАЯ: «Алиев делал все, чтобы его выгнали из Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением об экс-игроке московского клуба Александре Алиеве.

«Вы знаете, я не знаю, нужно ли мне вообще в эту полемику вдаваться. Когда ушел Семин, Алиев хотел уйти за ним и делал все, чтобы его выгнали из команды. Например, без причины не являлся на тренировки.

Я совершенно не хочу вступать с ним в полемику. Жизнь показала, кто прав, а кто виноват. По тому, как закончилась его карьера, все понятно. Ольга Смородская тут совершенно ни при чем. Куда хотел, туда и уехал», — считает Смородская.

Контракт Алиева принадлежал «Локомотиву» с февраля 2010-го по март 2011-го года.