ТаТоТаке. Динамо интересуется Филипповым

Новый аналитический выпуск программы

  • 16.04.2020 12:51
  • 543 просмотра
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ТаТоТаке. Динамо интересуется Филипповым

Михаил Спиваковский и Сергей Болотников продолжают отвечать на ваши вопросы, запускают еще одну интересную рубрику и озвучивают новую загадку.

01:27 - Нужен ли Леднев Динамо?
04:47 - Динамо интересуется Филипповым
06:13 - Кайоде - полезная ошибка селекции Шахтера
07:17 - Кто больше заслуживает выход в УПЛ
08:57 - Запускаем новую рубрику Бюро находок
09:56 - Кардинальные изменения в правилах футбола
12:18 - Как Калиниченко отстаивал честь Украины на российском телевидении
14:01 - Как Трансфермаркт формирует цены футболистов
14:45 - Сколько зарабатывают скауты
16:13 - Новая загадка в рубрике ШоТоТаке - от Спиваковского

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Источник — Sport.ua

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