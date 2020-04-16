ТаТоТаке. Динамо интересуется Филипповым

Михаил Спиваковский и Сергей Болотников продолжают отвечать на ваши вопросы, запускают еще одну интересную рубрику и озвучивают новую загадку.

01:27 - Нужен ли Леднев Динамо?

04:47 - Динамо интересуется Филипповым

06:13 - Кайоде - полезная ошибка селекции Шахтера

07:17 - Кто больше заслуживает выход в УПЛ

08:57 - Запускаем новую рубрику Бюро находок

09:56 - Кардинальные изменения в правилах футбола

12:18 - Как Калиниченко отстаивал честь Украины на российском телевидении

14:01 - Как Трансфермаркт формирует цены футболистов

14:45 - Сколько зарабатывают скауты

16:13 - Новая загадка в рубрике ШоТоТаке - от Спиваковского