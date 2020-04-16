Алексей БЕЛИК: «Уход Гвардиолы обезглавит Манчестер Сити»

Вслед за тренером разойдутся и игроки, считает специалист

  • 16.04.2020 13:06
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Алексей БЕЛИК: «Уход Гвардиолы обезглавит Манчестер Сити»
© ТК Футбол. Алексей Белик

Бывший форвард донецкого «Шахтера» и сборной Украины по футболу Алексей Белик поделился мнением о будущем главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы в английском клубе.

«Гвардиола останется, ведь уход такого тренера обезглавит «Манчестер Сити». Сразу все футболисты навострят лыжи в другую сторону. Кто-то из игроков уйдет, ведь им не хочется терять один-два года карьеры, а Пеп может еще лет 15 тренировать.

От дисквалификации «Манчестер Сити» больше всего пострадают болельщики. Они не виноваты в этой ситуации», — считает Белик.

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Источник — ТК Футбол

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