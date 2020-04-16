Алексей БЕЛИК: «Уход Гвардиолы обезглавит Манчестер Сити»

Бывший форвард донецкого «Шахтера» и сборной Украины по футболу Алексей Белик поделился мнением о будущем главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы в английском клубе.

«Гвардиола останется, ведь уход такого тренера обезглавит «Манчестер Сити». Сразу все футболисты навострят лыжи в другую сторону. Кто-то из игроков уйдет, ведь им не хочется терять один-два года карьеры, а Пеп может еще лет 15 тренировать.

От дисквалификации «Манчестер Сити» больше всего пострадают болельщики. Они не виноваты в этой ситуации», — считает Белик.