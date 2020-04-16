Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «Меня называли хачом, но это пацанские шутки»

Хавбек киевского «Динамо» рассказал, сталкивался ли он с проявлениями расизма в клубе

  • 16.04.2020 12:21
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Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «Меня называли хачом, но это пацанские шутки»
© ФК Динамо Киев. Георгий Цитаишвили

19-летний полузащитник киевского «Динамо» Георгий Цитаишвили рассказал, приходилось ли ему сталкиваться с проявлениями расизма.

«Нет, никогда. Я нормально отношусь к подобным шуткам. Меня называли хачом, но это нормально, это пацанские шутки.

Алиев говорил, что в «Динамо» таскали бананы кому-то. Если человек понимает, ты видишь, что ему нормально и комфортно с тобой общаться, то почему нет. Можно шутить. Сейчас шутят так, что может показаться, что это расизм, но это шутка просто», — сказал Цитаишвили.

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Источник — Трибуна

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