Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «Меня называли хачом, но это пацанские шутки»

19-летний полузащитник киевского «Динамо» Георгий Цитаишвили рассказал, приходилось ли ему сталкиваться с проявлениями расизма.
«Нет, никогда. Я нормально отношусь к подобным шуткам. Меня называли хачом, но это нормально, это пацанские шутки.
Алиев говорил, что в «Динамо» таскали бананы кому-то. Если человек понимает, ты видишь, что ему нормально и комфортно с тобой общаться, то почему нет. Можно шутить. Сейчас шутят так, что может показаться, что это расизм, но это шутка просто», — сказал Цитаишвили.
Источник — Трибуна
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