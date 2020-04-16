Алексей АНДРОНОВ: «Калитвинцев стал украинцем, когда его позвали в сборную»

Специалист не вел тренировки в московском «Динамо» на украинском языке, считает эксперт

  • 16.04.2020 11:55
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Алексей АНДРОНОВ: «Калитвинцев стал украинцем, когда его позвали в сборную»
© Sport.ua. Алексей Андронов

Известный российский комментатор Алексей Андронов прокомментировал слова известного российского пропагандиста Владимира Соловьева об экс-игроке киевского «Динамо» и сборной Украины Юрии Калитвинцеве. В частности, когда Калитвинцев возглавил московское «Динамо», Соловьев опубликовал пост под названием: «Динамо» назначило тренером махрового русофоба, укропатритота», где отметил, что Калитвинцев принципиально проводит тренировки только на украинском языке.

«Я вам просто напомню один случай из жизни пресмыкающихся (хотя их там тысячи, случаев этих). И это не меня касается, хотя меня и говном поливали и «газпромовским бендеровцем» (именно так) величали. Но мне-то плевать. Отряхнулся и дальше пошел.

А вот этот случай касался моего друга. И стал кристаллическим, энциклопедическим примером вранья и провокаций, исходящих из одного из самых дорогих телевизионных ртов России. Вот он.

Если кто не в курсе — Калитвинцев родился в России. Украинцем стал тогда, когда его позвали сыграть за сборную. Я, конечно, слышал, как он говорит на украинском, но, думаю, только я. Представить себе, чтобы он это сделал на тренировке — ну столько выпить нельзя.

Так что наш герой, вдруг ставший тогда специалистом в футболе — изрядно запачкался.

А тот, кто солгал однажды — ну вы знаете, что с ним бывает дальше.

А Калитвинцев — вывел «Динамо» с первого места», — написал Андронов.

Юрий Калитвинцев — уроженец Волгограда. Профессиональную карьеру начал в местном «Роторе» в 1985-м году. В киевское «Динамо» перешел в 1994-м году и защищал цвета команды до 1998-го года. С 1995-го по 1999-й годы провел 22 матча за сборную Украины, где забил один гол.

Московское «Динамо» Калитвинцев возглавлял с 2016-го по 2017-й годы.

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Источник — Telegram

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