ВИДЕО. Лучшие моменты игры Дениса Шаповалова

15 апреля Денису Шаповалову исполнился 21 год.
К этому моменту молодое канадское дарование уже имеет в своем активе выигранный титул серии ATP, участие в финале Мастерса и выход в четвертый круг US Open.
По юниорах Шаповалов выигрывал одиночный разряд на Уимблдоне и парный – на US Open.
Смотрите лучшие моменты матчей с его участием:
ВИДЕО. Десять самых зрелищных розыгрышей в истории на грунте
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ATP Tour
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.