ВИДЕО. Лучшие моменты игры Дениса Шаповалова

15 апреля Денису Шаповалову исполнился 21 год.

К этому моменту молодое канадское дарование уже имеет в своем активе выигранный титул серии ATP, участие в финале Мастерса и выход в четвертый круг US Open.

По юниорах Шаповалов выигрывал одиночный разряд на Уимблдоне и парный – на US Open.

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