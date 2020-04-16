ВИДЕО. Милевский и Алиев поздравили с днем рождения пивной магазин

35-летний форвард «Динамо-Брест» Артем Милевский и 35-летний экс-игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев поздравили с днем рождения киевский пивной магазин «Миля Beer Shop», которому исполнился год.

«Сегодня знаменательный день. «Миля Beer Shop» — сегодня ровно год этому классному заведению. К сожалению, пока мы закрыты из-за пандемии. Будем открываться в новом месте. Когда все закончится, приходите к нам, мы вас будем ждать», — сказал Милевский в Instagram.

Милевский владеет бизнесом вместе со своим агентом Александром Панковым.