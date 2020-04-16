ФОТО. Сборная игроков, прошедших академию Бенфики

Портал Transfermarkt собрал внушительную сборную из футболистов, которые прошли академию «Бенфики», но сейчас выступают за другие клубы.
Лидерами по ориентировочной стоимости являются форвард «Атлетико» Жоау Фелиш (€81 миллион), полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва (€80 миллионов) и голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон (€56 миллионов).
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Источник — Transfermarkt
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