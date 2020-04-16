Игорь КЛИМОВСКИЙ: «Занимаюсь самообразованием, смотрю фильмы о спорте»

Исполняющий обязанности главного тренера донецкого «Олимпика» Игорь Климовский прокомментировал слова бывшего наставника киевского «Динамо» Александра Хацкевича о том, что у тренеров нет свободного времени и отпусков.

«Я уже говорил, что в первую очередь занимаюсь самообразованием и посвящаю время семье. Кроме того, читаю и смотрю фильмы. За этот период дочитал некоторые книги и начал новые. Предпочитаю литературу спортивного направления, в частности, недавно снова перечитал автобиографию Пепа Гвардиолы периода его работы в «Баварии». И фильмы смотрю о спорте», — отметил Климовский.