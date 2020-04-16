ФОТО. Роналду вернулся за парту

35-летний бомбардир «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду не теряет времени даром на карантине. Роналду занимается своим образованием.

«Всегда бросайте себе вызов! Для меня пришло время учиться», — написал Роналду в Instagram, поделившись фото, где он сидит за тетрадкой.

Роналду не уточнил, что именно он взялся изучать.