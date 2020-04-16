ВИДЕО. Верхом на жене. Иньеста запустил новый спортивный челлендж

Теперь мы знаем, кто главный в семье Андреса

  • 16.04.2020 09:03
  • 588 просмотров
  • 0 комментариев
ВИДЕО. Верхом на жене. Иньеста запустил новый спортивный челлендж
© Инстаграм Андреса Иньесты

Бывший игрок  «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста запустил новый челлендж под названием #mikakusstrongertogether.

Андрес вместе с женой Анной Ортис показали, как можно удерживать равновесие в паре практически в горизонтальном положении, если один из партнеров не касается пола. Любопытно, что вся нагрузка пришлась на ноги жены испанца.

Отметим, что Иньеста бросил вызов футболистам японского клуба «Виссел Кобе», за который сейчас играет.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности