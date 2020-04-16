ВИДЕО. Верхом на жене. Иньеста запустил новый спортивный челлендж

Бывший игрок «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста запустил новый челлендж под названием #mikakusstrongertogether.

Андрес вместе с женой Анной Ортис показали, как можно удерживать равновесие в паре практически в горизонтальном положении, если один из партнеров не касается пола. Любопытно, что вся нагрузка пришлась на ноги жены испанца.

Отметим, что Иньеста бросил вызов футболистам японского клуба «Виссел Кобе», за который сейчас играет.