ВИДЕО. Цуриков показал, как тренироваться с мячом в квартире

27-летний украинский защитник «Днепра-1» Андрей Цуриков показал, как тренируется с мячом в помещении во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
«Оставайтесь дома», — написал Цуриков в Instagram, комментируя видео своего занятия.
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Источник — Instagram
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