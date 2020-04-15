Российский клуб снялся с чемпионата, не дождавшись возобновления турнира

Футбольный клуб «Армавир» прекратил выступления в чемпионате ФНЛ (второй дивизион России), не дождавшись возобновления турнира. В официальном обращении руководители клуба сообщили:

«В связи с тем, что ФК «Армавир» не может выполнить все условия лицензирования на сезон 2020/21, включая аттестацию академии клуба, а также в связи с непредсказуемой ситуацией в части продолжения чемпионата, владелец клуба Джеван Челоянц принял решение снять ФК «Армавир» с первенства ФНЛ.

ФК «Армавир» в полном объеме выполнит финансовые обязательства по всем контрактам и прекратит сезон без долгов. На данный момент мы делаем все, чтобы ФК «Армавир» продолжал существование в профессиональном футболе. Вероятно, новый сезон клуб начнет в ПФЛ. Администрация города обещала помочь клубу сохранить профессиональный статус».

«Армавир» занимал 12-е место в турнирной таблице ФНЛ с 30 очками.