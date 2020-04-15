Вячеслав ШЕВЧУК: «Ракицкий единственный пришел из дубля — и сразу в старт»

40-летний бывший футболист донецкого «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился мнением о молодых талантах в Украине.

«Очень много талантливых игроков в составе «Динамо» и «Шахтера». И в «Колосе» много талантливых есть. Нужно их развивать, давать возможность ошибаться.

Единственный игрок в моей карьере, который пришел из дубля и сразу начал играть на высоком уровне в 17 лет — это Ярослав Ракицкий. Он вообще не ошибался. Он пришел в 17 лет — и сразу в старт. И сразу начал показывать топ-уровень игры.

В «Динамо» сейчас есть человек десять. Если взять «Динамо-2», то еще больше. В «Шахтере» много, в «Днепре-1». Но даже если взять Первую лигу, то какая там плотность! Много молодых талантов, нужно с ними заниматься», — считает Шевчук.