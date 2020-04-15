Вячеслав ШЕВЧУК: «У Леоненко есть футбол, котики и цветочки»

Ведущий программы «Великий футбол» поделился мнением о своем коллеге

  • 15.04.2020 20:47
  • 300 просмотров
  • 2 комментария
Вячеслав ШЕВЧУК: «У Леоненко есть футбол, котики и цветочки»
© ТК Футбол. Вячеслав Шевчук

40-летний ведущий программы «Великий футбол» Вячеслав Шевчук рассказал, не надоел ли ему его коллега по студии Виктор Леоненко.

«Я, когда пришел на проект, все были напряжены, мол, как сойдутся Леоненко и Шевчук? Леоненко присматривался со стороны, у многих людей насчет меня спрашивал.

Потом пошло-поехало, у нас хорошие отношения. Он — футбольный человек. У него есть футбол, котики и цветочки, которые он выращивает.

Он очень хороший парень. Открытый и добрый человек, честный и справедливый», — отметил Шевчук.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Украинская ассоциация футбола

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    DKTheBest2
      DKTheBest2, 15.04.2020 21:02
    +1
    Цветочки-это наверно травка в горшочках, а котики-это белочки Витька.
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 15.04.2020 20:50
    -2
    У него есть............... и цветочки, которые он выращивает.
    Так Леон оказывается БОТАН
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 15.04.2020 21:02
    +1
    Цветочки-это наверно травка в горшочках, а котики-это белочки Витька.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности