Вячеслав ШЕВЧУК: «У Леоненко есть футбол, котики и цветочки»

40-летний ведущий программы «Великий футбол» Вячеслав Шевчук рассказал, не надоел ли ему его коллега по студии Виктор Леоненко.
«Я, когда пришел на проект, все были напряжены, мол, как сойдутся Леоненко и Шевчук? Леоненко присматривался со стороны, у многих людей насчет меня спрашивал.
Потом пошло-поехало, у нас хорошие отношения. Он — футбольный человек. У него есть футбол, котики и цветочки, которые он выращивает.
Он очень хороший парень. Открытый и добрый человек, честный и справедливый», — отметил Шевчук.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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