Вячеслав ШЕВЧУК: «У Леоненко есть футбол, котики и цветочки»

40-летний ведущий программы «Великий футбол» Вячеслав Шевчук рассказал, не надоел ли ему его коллега по студии Виктор Леоненко.

«Я, когда пришел на проект, все были напряжены, мол, как сойдутся Леоненко и Шевчук? Леоненко присматривался со стороны, у многих людей насчет меня спрашивал.

Потом пошло-поехало, у нас хорошие отношения. Он — футбольный человек. У него есть футбол, котики и цветочки, которые он выращивает.

Он очень хороший парень. Открытый и добрый человек, честный и справедливый», — отметил Шевчук.