ВИДЕО. Как Агахова забил чемпионский гол в ворота Динамо

В сезоне 2005/2006 судьбу золотых медалей чемпионата Украины решал «золотой» матч, в котором встретились донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо».
Основное время завершилось со счетом 1:1 — на гол Марики на 60-й минуте ответил Родолфо на 80-й. Но победу вырвал «Шахтер» — гол нигерийского форварда «горняков» Джулиуса Агаховы на 100-й минуте встречи стал победным для донецкой команды.
🏆 Чемпионская точка Агаховы! 🔥 Победный гол @julius_aghahowa в единственном в истории чемпионата Украины «золотом матче» в 2006 году с «Динамо» ⚒ ⠀ 🏆 The title-winning finish by Aghahowa! 🔥 @julius_aghahowa’ winner in the only golden match in the Ukrainian League history back in 2006 vs Dynamo ⚒ ⠀ 🏆 Чемпіонська крапка Агахови! 🔥 Переможний гол @julius_aghahowa в єдиному в історії чемпіонату України «золотому матчі» 2006 року з «Динамо» ⚒ ⠀ #GoalOfTheDay #Шахтар #Shakhtar #FCShakhtar #Шахтер #FCSD #Україна #Ukraine #Украина #UKR #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Киев #Kyiv #Київ #ШахтарЧемпіон #ШахтерЧемпион #ЛучшиеГолы #BestGoals #Агахова #Aghahowa #ЗолотийМатч #GoldenMatch #ЗолотойМатч
Источник — ФК Шахтер Донецк
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