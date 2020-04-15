ВИДЕО. Как Агахова забил чемпионский гол в ворота Динамо

В сезоне 2005/2006 судьбу золотых медалей чемпионата Украины решал «золотой» матч, в котором встретились донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо».

Основное время завершилось со счетом 1:1 — на гол Марики на 60-й минуте ответил Родолфо на 80-й. Но победу вырвал «Шахтер» — гол нигерийского форварда «горняков» Джулиуса Агаховы на 100-й минуте встречи стал победным для донецкой команды.