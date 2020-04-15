Балканы урезали зарплаты на 50%

Футбольный клуб «Балканы», выступающий в Первой лиге Украины, перешел на режим экономии в условиях карантина.

На время паузы в чемпионате, связанной с пандемией коронавируса, игрокам и тренерскому штабу клуба сокращены оклады на 50%. Получить комментарий от президента «Балкан» Радослава Златова относительно сложившейся ситуации не удалось.

В турнирной таблице Первой лиги «Балканы» занимают 14-ю строчку, опережая аутсайдеров в лице «Металлурга» и «Черкащины». Ранее почетный президент ФК «Балканы» Дмитрий Голубев сказал следующее: «Пришло время и команде прийти на помощь клубу. Больше об этом не хочу говорить, потому что, это наша внутренняя кухня».