Кике СЕТЬЕН: «Хочу выиграть Лигу чемпионов и показывать трофей коровам»

Наставник «Барселоны» Кике Сетьен в интервью TV3 рассказал, что мечтает выиграть Лигу чемпионов, чтобы потом с трофеем вернуться в родные места и хвастаться победой перед коровами.

«Я говорил игрокам, что я очень тороплюсь и у меня нет времени на поражения. Хочется выиграть и Лигу чемпионов, и чемпионат Испании».

«Мечтаю вернуться в свои родные места, гулять по своим полям и лугам, показывая коровам кубок Лиги чемпионов. Мой контракт истекает в 2021 году, но мне хочется его продлить», - сказал Сетьен.

До остановки сезона «Барселона» в Ла Лиге лидировала, а в Лиге чемпионов сыграла только первый матч 1/8 финала с «Наполи».