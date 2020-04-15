Кике СЕТЬЕН: «Хочу выиграть Лигу чемпионов и показывать трофей коровам»

Наставник «Барселоны» хочет заодно и контракт продлить

  • 15.04.2020 18:33
  • 432 просмотра
  • 2 комментария
Кике СЕТЬЕН: «Хочу выиграть Лигу чемпионов и показывать трофей коровам»
© AS

Наставник «Барселоны» Кике Сетьен в интервью TV3 рассказал, что мечтает выиграть Лигу чемпионов, чтобы потом с трофеем вернуться в родные места и хвастаться победой перед коровами.

«Я говорил игрокам, что я очень тороплюсь и у меня нет времени на поражения. Хочется выиграть и Лигу чемпионов, и чемпионат Испании».

«Мечтаю вернуться в свои родные места, гулять по своим полям и лугам, показывая коровам кубок Лиги чемпионов. Мой контракт истекает в 2021 году, но мне хочется его продлить», - сказал Сетьен.

До остановки сезона «Барселона» в Ла Лиге лидировала, а в Лиге чемпионов сыграла только первый матч 1/8 финала с «Наполи».

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Источник — As.com

(3 голоса)

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Комментарии
    Сергей Долина
    online
      Сергей Долина, 15.04.2020 18:51
    +1
    Барселона не лидировала, а ЛИДИРУЕТ!
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    ihor7003
    online
      ihor7003, 15.04.2020 18:39
    +1
    Эти латиносы всюду приплетают как не жопы которые они посоянно кому то надирают, то вот теперь коров!!!!!!
    Ссылка
    Сергей Долина
    online
      Сергей Долина, 15.04.2020 18:51
    +1
    Барселона не лидировала, а ЛИДИРУЕТ!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 15.04.2020 18:39
    +1
    Эти латиносы всюду приплетают как не жопы которые они посоянно кому то надирают, то вот теперь коров!!!!!!
    Ссылка
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