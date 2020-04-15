Георгий БУЩАН: «Карантин продолжается, но душа всегда на поле»

25-летний голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан душой остается на поле, несмотря на карантин, введенный из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19.
«Карантин продолжается, но душа всегда на поле», — написал Бущан в Instagram.
В текущем сезоне Бущан провел за «Динамо» 21 матч во всех турнирах, где пропустил 16 мячей, 10 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.
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Источник — Instagram
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