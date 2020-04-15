КАРИКАТУРА ДНЯ. Дрогба убегает с Кубком Лиги чемпионов

Известный карикатурист Омар Момани пошутил на 42-летним экс-форвардом «Челси» и сборной Кот-д’Ивуара по футболу Дидье Дрогба.

В сезоне 2011/2012 Дрогба в составе «Челси» стал победителем Лиги чемпионов, в финале обыграв «Баварию» (1:1, 4:3 по пенальти).

«Дидье Дрогба убегает с Кубком Лиги чемпионов.

Икона.

Является ли он лучшим нападающим в истории «Челси»?», — прокомментировал Момани свою работу.