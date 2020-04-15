Александр БАБИЧ: «Хорошо бы в мае возобновить сезон УПЛ»

Наставник «Мариуполя» Александр Бабич рассчитывает, что в мае футбол вернется, если ситуация с пандемией коронавируса в стране пойдет на спад.
«Слышал в новостях, что руководители страны нацеливают на выход из карантина якобы на начало мая. Возможно, после 15—16 апреля, которые назвали пиковыми днями, появится какая-то определенность».
«Если все будет хорошо, и к концу апреля карантин снимут, в первой половине мая можно будет возобновлять игры», - сказал Бабич.
Отметим, что 15-го апреля в Украине был зафиксирован рекорд по количеству заболевших за один день - 392 человека.
Источник — zbirna.com
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