ФОТО. Вербич соскучился по футболу

26-летний словенский полузащитник киевского «Динамо» Беньямин Вербич признался, что соскучился по футболу. Вербич соблюдает карантин, введенный в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
«Скучаю», — написал Вербич в Instagram.
В текущем сезоне Вербич провел за «Динамо» 29 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал одну результативную передачу.
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Источник — Instagram
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