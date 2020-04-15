ФОТО. Вербич соскучился по футболу

26-летний словенский полузащитник киевского «Динамо» Беньямин Вербич признался, что соскучился по футболу. Вербич соблюдает карантин, введенный в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

«Скучаю», — написал Вербич в Instagram.

В текущем сезоне Вербич провел за «Динамо» 29 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал одну результативную передачу.