Кабмин разрешил спортсменам сборных Украины индивидуальные тренировки

15-го апреля Кабинет министров Украины разрешил спортсменам сборных Украины индивидуальные тренировки во время карантина.

Речь о сборных Украины олимпийских, паралимпийских и национальных видов спорта, которым теперь разрешены занятия. Подчеркивается, что «в индивидуальные тренировочные занятие входят бег, ходьба, езда на велосипеде и другие».

Ранее многие спортсмены жаловались, что из-за жестких правил карантина не могут проводить индивидуальные занятия в лесу или парках.