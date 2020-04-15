Кабмин разрешил спортсменам сборных Украины индивидуальные тренировки

Теперь спортсмены могут заниматься во время карантина

  • 15.04.2020 17:13
  • 397 просмотров
  • 2 комментария
Кабмин разрешил спортсменам сборных Украины индивидуальные тренировки
© kmu.gov.ua

15-го апреля Кабинет министров Украины разрешил спортсменам сборных Украины индивидуальные тренировки во время карантина.

Речь о сборных Украины олимпийских, паралимпийских и национальных видов спорта, которым теперь разрешены занятия. Подчеркивается, что «в индивидуальные тренировочные занятие входят бег, ходьба, езда на велосипеде и другие».

Ранее многие спортсмены жаловались, что из-за жестких правил карантина не могут проводить индивидуальные занятия в лесу или парках.

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Источник — Украинская правда

(2 голоса)

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Комментарии
    rugby1970
    online
      rugby1970, 15.04.2020 17:43
    -1
    Мня, этим дегенератам-ворам делать больше нечего? Профессиональные спортсмены потому и успешны, что сами знают, что и когда делать. Может эти кабинетные моральные уроды еще и тренировки станут расписывать? КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ СВОИМ ДЕЛОМ!!!
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    axylinam
    online
      axylinam, 15.04.2020 17:24
    +2
    Фашизм какой то,избранные могут бегать в лесу или парке,или на побережье,а миллионы не могут-дожили
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 15.04.2020 17:24
    +2
    Фашизм какой то,избранные могут бегать в лесу или парке,или на побережье,а миллионы не могут-дожили
    Ссылка
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