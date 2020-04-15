Кабмин разрешил спортсменам сборных Украины индивидуальные тренировки

15-го апреля Кабинет министров Украины разрешил спортсменам сборных Украины индивидуальные тренировки во время карантина.
Речь о сборных Украины олимпийских, паралимпийских и национальных видов спорта, которым теперь разрешены занятия. Подчеркивается, что «в индивидуальные тренировочные занятие входят бег, ходьба, езда на велосипеде и другие».
Ранее многие спортсмены жаловались, что из-за жестких правил карантина не могут проводить индивидуальные занятия в лесу или парках.
Источник — Украинская правда
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