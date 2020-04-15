Тренер женской сборной Украины: «Все девушки здоровы и соскучились»

В апреле национальная женская сборная Украины должна была сыграть очередные поединки отбора чемпионата Европы 2021, но из-за пандемии коронавируса в соревновательный календарь пришлось вносить коррективы.

О ситуации в команде рассказала тренер Наталья Зинченко.

- Согласно рекомендациям, которые поступили из УЕФА, эти матчи, выездной с Черногорией и домашний с Грецией, могут пройти в октябре, когда запланировано очередное окно для официальных поединков сборных. А вот когда состоятся перенесенные июньские игры, еще неизвестно.

- Значит, если удастся заставить коронавирус отступить, очередной матч сборная Украины проведет 22 сентября дома с Черногорией?

- Именно так. Мы надеемся на лучшее, очень хотим, чтобы ситуация нормализовалась, что позволило бы начать в июле-августе сезон в элитном дивизионе чемпионата Украины и должным образом подготовиться к противостоянию. Чтобы занять в своей группе второе место, которое позволит продолжить борьбу за путевку в финальную часть чемпионата Европы, нам нужно побеждать во всех пяти матчах.

- Как известно, после международного турнира в Испании в марте все ваши подопечные оказались на обязательной двухнедельной самоизоляции, а теперь находятся на карантине...

- Сейчас девушки находятся под опекой клубных тренеров и медперсонала, и каждая из них занимается по индивидуальной программе. Я также в курсе их текущих дел. Главное, что все они здоровы, оптимистично настроены и очень соскучились по футболу.