Тренер женской сборной Украины: «Все девушки здоровы и соскучились»

Тренер женской сборной Украины Наталья Зинченко рассказала о ситуации в команде

  • 15.04.2020 16:54
  • 125 просмотров
  • 0 комментариев
Тренер женской сборной Украины: «Все девушки здоровы и соскучились»
© ffu.ua

В апреле национальная женская сборная Украины должна была сыграть очередные поединки отбора чемпионата Европы 2021, но из-за пандемии коронавируса в соревновательный календарь пришлось вносить коррективы.

О ситуации в команде рассказала тренер Наталья Зинченко.

- Согласно рекомендациям, которые поступили из УЕФА, эти матчи, выездной с Черногорией и домашний с Грецией, могут пройти в октябре, когда запланировано очередное окно для официальных поединков сборных. А вот когда состоятся перенесенные июньские игры, еще неизвестно.

- Значит, если удастся заставить коронавирус отступить, очередной матч сборная Украины проведет 22 сентября дома с Черногорией?

- Именно так. Мы надеемся на лучшее, очень хотим, чтобы ситуация нормализовалась, что позволило бы начать в июле-августе сезон в элитном дивизионе чемпионата Украины и должным образом подготовиться к противостоянию. Чтобы занять в своей группе второе место, которое позволит продолжить борьбу за путевку в финальную часть чемпионата Европы, нам нужно побеждать во всех пяти матчах.

- Как известно, после международного турнира в Испании в марте все ваши подопечные оказались на обязательной двухнедельной самоизоляции, а теперь находятся на карантине...

- Сейчас девушки находятся под опекой клубных тренеров и медперсонала, и каждая из них занимается по индивидуальной программе. Я также в курсе их текущих дел. Главное, что все они здоровы, оптимистично настроены и очень соскучились по футболу.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Украинская ассоциация футбола

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности