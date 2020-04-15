ВИДЕО. Набивание мяча на беговой дорожке. Оригинальная тренировка Кандревы

Во время карантина футболисты ищут любые доступные способы поддержания формы – не только физической, но и технической.
Полузащитник «Интера» Антонио Кандрева придумал оригинальное упражнение – набивать мяч на беговой дорожке:
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