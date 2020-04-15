Ювентус не хочет быть чемпионом без доигрывания сезона

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина подтвердил, что «Ювентус» выразил желание доиграть чемпионат и не хочет получить титул по итогам 26-ти туров.

«Только футбольные власти своим решением в конце сезона могут объявить о вручении Скудетто, однако мы рады, что у «Ювентуса» такая позиция по данному вопросу».

«Мне тоже хочется, чтобы все решилось на футбольном поле», - сказал Гравина.

Если в Италии не удастся доиграть сезон, то титул, который потенциально могут отдать «Ювентусу», наверняка приведет к конфликту, так как «Лацио» отстает всего на 1 пункт.