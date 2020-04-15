Директор Александрии: «Нельзя заставить болельщиков прийти на стадион»

Директор «Александрии» Дмитрий Китаев оценил работу президента УПЛ Томаса Гримма, который покидает свою должность и не будет участвовать в новых выборах главы организации.

«Ничего плохого о Томасе Гримме сказать не могу, нет плохих воспоминаний. Но не верю, что придет какой-то человек и скажет: «У вас будут заполненные стадионы». Это нереально сделать. Человек не может влиять на менталитет болельщика и заставить его ходить на стадион».

«Единый телепул? Есть клубы, которым это не интересно. И на них никак не повлияешь. Это просто сопротивление клубов, которые решили не идти по той схеме, которую предлагал Томас Гримм. А заставить их делать что-то против своей воли невозможно».

«Может Гримму не хватило жесткости, взять и сказать: «Делаем так и так - и все». С другой стороны, президент УПЛ - это тот, кто может предлагать, а не ломать через колено. «Шахтер» был готов на понижение своих доходов ради того, чтобы пул состоялся. Но кто-то не был готов идти на это», - сказал Китаев.

Выборы президента УПЛ намечены на конец апреля.