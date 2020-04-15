Чехия и Австрия ближе всех в Европе к возобновлению чемпионата

В двух странах ситуация с пандемией улучшилась

  • 15.04.2020 15:13
  • 718 просмотров
  • 1 комментарий
Чехия и Австрия ближе всех в Европе к возобновлению чемпионата
© twitter.com/ceskarepre_eng

Чехия и Австрия постепенно начинают снимать карантинные ограничения и могут стать первыми в Европе странами, где возобновится футбольный чемпионат.

В Чехии футболисты должны вернуться к тренировкам с 20-го апреля, а сезон может возобновиться 8-го июня.

«Если все будет хорошо, то, думаю, вполне вероятно продолжить сезон с 8-го июня. Без болельщиков на трибунах», - сказал министр здравоохранения Адам Войтех.

В Австрии сезон и вовсе готовы возобновить в мае. Игроки начнут тренировки со следующей недели, а чемпионат может продолжиться в 20-х числах мая.

При этом от футбольных клубов потребуют провести всем игрокам тесты на коронавирус за 48 часов до старта матча.

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Источник — Reuters

(3 голоса)

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Комментарии
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 15.04.2020 15:33
    +1
    Пора к ним заробитчан выселять
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 15.04.2020 15:33
    +1
    Пора к ним заробитчан выселять
    Ссылка
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