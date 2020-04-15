Чехия и Австрия ближе всех в Европе к возобновлению чемпионата

Чехия и Австрия постепенно начинают снимать карантинные ограничения и могут стать первыми в Европе странами, где возобновится футбольный чемпионат.
В Чехии футболисты должны вернуться к тренировкам с 20-го апреля, а сезон может возобновиться 8-го июня.
«Если все будет хорошо, то, думаю, вполне вероятно продолжить сезон с 8-го июня. Без болельщиков на трибунах», - сказал министр здравоохранения Адам Войтех.
В Австрии сезон и вовсе готовы возобновить в мае. Игроки начнут тренировки со следующей недели, а чемпионат может продолжиться в 20-х числах мая.
При этом от футбольных клубов потребуют провести всем игрокам тесты на коронавирус за 48 часов до старта матча.
Источник — Reuters
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