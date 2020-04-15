Чехия и Австрия ближе всех в Европе к возобновлению чемпионата

Чехия и Австрия постепенно начинают снимать карантинные ограничения и могут стать первыми в Европе странами, где возобновится футбольный чемпионат.

В Чехии футболисты должны вернуться к тренировкам с 20-го апреля, а сезон может возобновиться 8-го июня.

«Если все будет хорошо, то, думаю, вполне вероятно продолжить сезон с 8-го июня. Без болельщиков на трибунах», - сказал министр здравоохранения Адам Войтех.

В Австрии сезон и вовсе готовы возобновить в мае. Игроки начнут тренировки со следующей недели, а чемпионат может продолжиться в 20-х числах мая.

При этом от футбольных клубов потребуют провести всем игрокам тесты на коронавирус за 48 часов до старта матча.