Акция Металлиста 1925 по оказанию помощи известному футболисту

«Металлист 1925» в эти выходные проведёт свой пятый матч в рамках компьютерного моделирования с помощью футбольного симулятора «FIFA-19». Поскольку в середине марта из-за пандемии коронавируса было принято решение все футбольные соревнования остановить, инициативная группа во главе с соучредителем ФК «Металлист 1925» Андреем Парнюком решила болельщиков немного отвлечь от простого сидения в «четырех стенах». Возникла идея каждый выходной (в субботу или воскресенье) проводить компьютерный матч «Металлиста 1925» против соперников, запланированных согласно Официального календаря ПФЛ. «Жёлто-синие» уже одержали победы над «Металлургом» (2:0), «Черкащиной» и «Горняк-Спорт» (по 3:2), а также над «Рухом» (1:0).

И вот накануне очередного матча против краматорского «Авангарда» было решено провести благотворительную акцию в поддержку легендарного игрока львовских «Карпат» и харьковского «Металлиста» Ростислава Поточняка, попавшего в сложную ситуацию со своим здоровьем.

Уроженец Львовской области 11 лет отыграл за «Карпаты», после чего в 1978 году перешёл в харьковскую команду. С «Металлистом» опытный защитник прошёл путь из Второй лиги в Высший дивизион. За 6 сезонов Ростислав Поточняк провёл за харьковскую команду 258 матчей и в 5 сезонах неизменно выходил на поле с капитанской повязкой. Именно с капитанской повязкой выводил Ростислав партнеров на финальный поединок Кубка СССР 1983 года (харьковчане уступили тогда «Шахтёру» 0:1). Харьковским болельщикам Поточняк запомнился бесстрашным и надежным защитником, который полностью выкладывался в каждом матче и был оплотом труднопроходимой обороны «Металлиста».

Кроме того, мастерство Поточняка было замечено наставниками молодёжной и олимпийской сборной Советского Союза, в составе которых он провёл немало матчей.

Сейчас легендарному игроку предстоит операция по замене тазобедренного сустава, после которой Поточняка ждёт длительный курс реабилитации. Чтобы помочь ему, «Металлист 1925" проведёт благотворительную акцию во время онлайн трансляции по Интернету матча с краматорским «Авангардом». Всем болельщикам предлагают не просто посмотреть матч, но и принять участие в сборе помощи на операцию и реабилитацию легендарного защитника. Фанатам предлагается купить виртуальные билеты на этот виртуальный матч, и после этого они смогут попасть в онлайн-трансляцию. Для этого необходимо при покупке билета с помощью специальной формы отправить организаторам кибер-матча свою фотографию.

Стоимость билета для действующих членов «Клуба болельщиков» – 50 гривен, для остальных – 100 гривен. К слову, сама трансляция доступна бесплатно для всех желающих. Условия, сроки и порядок приобретения виртуальных билетов опубликованы на сайте клуба.

Собранные деньги пойдут на операцию по замене тазобедренного сустава и реабилитацию легендарного спортсмена. Кстати, пару лет назад Поточняк приезжал в Харьков на операцию в одну из харьковских клиник и клуб «Металлист 1925» тогда оказал ему финансовую помощь. Проведенная операция позволила Ростиславу подняться с кровати и вести нормальной образ жизнь. Но недавно при выходе из троллейбуса Поточняк получил серьёзную травму тазобедренного сустав и снова оказался на больничной койке. Все неравнодушные могут просто перечислить средства на карту Приватбанка: 5168 7573 4999 6878, Ростислав Поточняк.

В это непростое время оставаться равнодушным нельзя. Уверен, что болельщики «Металлист 1925» не останутся в стороне и протянуть руку помощи прославленному спортсмену, служившему на протяжении всей своей игровой карьеры верой и правдой украинскому и харьковскому футболу.