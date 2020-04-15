Элина СВИТОЛИНА: «Хочу поблагодарить пожарных, которые рискуют ради всех»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина выразила поддержку пожарным, которые ликвидировали возгорание в Чернобыльской зоне.
«Я хочу поблагодарить всех тех пожарных, которые рискуют ради всех 24/7. Наши герои», – написала Свитолина.
С 4-го по 14-е апреля пожар в Чернобыльской зоне, который начался из-за поджога травы, ликвидировали 415 пожарных.
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Источник — Sport.ua
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