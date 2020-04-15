Контракт Коваленко с Шахтером действует до лета 2021 года

Контракт Виктора Коваленко с «Шахтером» действителен до лета 2021 года. Об этом в эфире программы «Вацко Live» сообщил журналист Виктор Вацко. Источники Sport.ua в донецком клубе подтверждают эту информацию.

Отметим, что в иностранной прессе неоднократно сообщалось, что действие договора 24-летнего игрока с «Шахтером» заканчивается летом 2020 года. Авторитетный сайт transfermarkt.de также указывает, что контракт Коваленко заканчивается в конце нынешнего сезона.

Отметим, что ранее была информация о том, что Коваленко интересуются «Рома» и «Бешикташ».