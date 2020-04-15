Контракт Коваленко с Шахтером действует до лета 2021 года

У полузащитника еще год действует договор с «горняками»

  • 15.04.2020 12:28
  • 371 просмотр
  • 3 комментария
Контракт Коваленко с Шахтером действует до лета 2021 года
© ФК Шахтер. Виктор Коваленко

Контракт Виктора Коваленко с «Шахтером» действителен до лета 2021 года. Об этом в эфире программы «Вацко Live» сообщил журналист Виктор Вацко. Источники Sport.ua в донецком клубе подтверждают эту информацию.

Отметим, что в иностранной прессе неоднократно сообщалось, что действие договора 24-летнего игрока с «Шахтером» заканчивается летом 2020 года. Авторитетный сайт transfermarkt.de также указывает, что контракт Коваленко заканчивается в конце нынешнего сезона.

Отметим, что ранее была информация о том, что Коваленко интересуются «Рома» и «Бешикташ».

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Zport.
    online
      Zport., 15.04.2020 13:04
    +1
    Bop, 15.04.2020 13:02
    кто это?
    Голден бой мирового футбола.
    Ссылка
    Bop
    online
      Bop, 15.04.2020 13:02
    -1
    кто это?
    Ссылка
    rosti79
      rosti79, 15.04.2020 12:58
    0
    Бривноленко
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 15.04.2020 13:04
    +1
    Bop, 15.04.2020 13:02
    кто это?
    Голден бой мирового футбола.
    Ссылка
    rosti79
      rosti79, 15.04.2020 12:58
    0
    Бривноленко
    Ссылка
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