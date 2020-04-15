БУРЯК: «Думаю, до конца апреля будет понятно, как доиграть этот сезон»

Известный тренер высказался о возобновлении чемпионата Украины

  • 15.04.2020 12:30
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БУРЯК: «Думаю, до конца апреля будет понятно, как доиграть этот сезон»
© ФК Динамо Киев. Леонид Буряк

66-летний экс-игрок «Динамо» и сборной СССР Леонид Буряк порассуждал о вариантах возобновлении сезона.

— Я не могу объективно оценивать, когда в Европе начнут играть. У УЕФА и футбольных федераций есть информация, но есть ВОЗ и другие организации, которые, даже если мы захотим начать играть, могут запретить играть. Мы видим какая ситуация в серии А, но планируется, что все будут сдавать тесты на коронавирус и матчи будут проходить без зрителей. Но приоритетом всему должно быть здоровье людей.

— Когда возобновится чемпионат Украины?
— Будем надеяться, что ситуация вскоре нормализуется...

— Как нужно поступить с чемпионатом Украины? Оставить как есть, оставить состояния после 1-го этапа или доигрывать?
— Нужно доигрывать сезон, исходя из ситуации. Самое главное — это здоровье людей. Многие страны принимают решение доигрывать нынешний сезон без зрителей. Есть спортивный принцип, нужно доиграть эти туры. Если играть по два матча в неделю, можно все доиграть. Нужно принимать решение по ситуации. Думаю, до конца месяца будет более понятно, возможно играть или нет, и какая будет форма проведения доигрывания сезона.

Проблема еще в том, что команды уже фактически полтора месяца не тренируются как следует. Качание пресса дома — это хорошо, но футбол такой вид спорта, который сопряжен с физическими кондициями. Конечно, это будет очень серьезная проблема. Нужна будет хотя бы неделя, чтобы футболисты вошли в цикл. Я уже не говорю о той оптимальной форме, при которой они входили в сезон.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

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