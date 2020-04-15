ДАЛЛКУ: «В Ворскле на украинском мало разговаривали. Но мне язык нравился»

Экс-игрок «Ворсклы» Арменд Даллку рассказал о своем периоде в полтавском клубе, а также высказался о чемпионате Украины.

- Язык не забыл. По-русски могу разговаривать, да и по-украински тоже неплохо иногда получается. Чтобы не забывать эти два языка, вместе с также игравшим в «Ворскле» моим братом Ардином на них периодически общаемся. Я провел в полтавском клубе одиннадцать лет, поэтому русский выучить успел хорошо. Что касается украинского, то в начале моих выступлений в «Ворскле» на нем мало кто разговаривал, но этот язык мне всегда нравился. С несколькими работниками клубной базы общались по-украински, и для меня это было очень приятно.

- Не жалеете, что больше десяти лет провели в Украине?

- Никогда! Иногда сидим с женой за столом и вспоминаем украинский период. Я как-то сказал ей, что никогда не стал бы жаловаться на судьбу, которая забросила меня в Полтаву. В этом городе я провел замечательное время и буду об этом всегда вспоминать с теплотой. Футбол я любил всегда, он был у меня на первом месте. И с Украиной меня очень многое связывает. Прежде всего, с Полтавой связано появление на свет моих детей, которые часть своей жизни прожили в этом городе.

- Какую характеристику дали бы украинскому футболу?

- Сейчас я, как начинающий тренер, смотрю на футбол несколько по-другому. Более глубже, что ли. Украинский футбол в пору моих выступлений в нем был более сильный. Он мне очень подходил по стилю, так как я мог сполна проявить в нем свой характер. Понятное дело, что когда смотришь по телевизору чемпионаты ведущих европейских стран, то видишь отличие от украинского. Испанский футбол более техничный, английский - более силовой. Если попытаться дать характеристику украинскому, то в нем есть некая смесь английского и немецкого силовых манер. Просматривая иногда видеозаписи старых матчей, отмечаю для себя многое. Запомнилось, как когда-то киевское "Динамо" в ярком стиле крупно обыгрывало "Барселону", да и "Шахтер" на протяжении многих лет демонстрировал уверенный по европейским меркам футбол. Другие же команды в Украине тяготеют к более силовому стилю, в котором присутствует жесткая мужская борьба.