Сергей СТАРЕНЬКИЙ: «Если затянется карантин, буду развозить мясо»

35-летний хавбек черниговской «Десны» Сергей Старенький рассказал, чем будет заниматься, если карантин в Украине продлят.

«У меня есть источник дохода вне футбола - сеть ресторанов, которые специализируются на приготовлении мяса и рыбы. Мы шутим с друзьями: если затянется карантин, буду мясо развозить», - сказал Старенький.

Ранее сообщалось, что число зараженных Covid-19 в мире превысило 2 миллиона.