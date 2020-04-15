Сергей СТАРЕНЬКИЙ: «Если затянется карантин, буду развозить мясо»

35-летний хавбек черниговской «Десны» Сергей Старенький рассказал, чем будет заниматься, если карантин в Украине продлят.
«У меня есть источник дохода вне футбола - сеть ресторанов, которые специализируются на приготовлении мяса и рыбы. Мы шутим с друзьями: если затянется карантин, буду мясо развозить», - сказал Старенький.
Ранее сообщалось, что число зараженных Covid-19 в мире превысило 2 миллиона.
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Источник — Футбол 1/2/3
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