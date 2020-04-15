ФОТО. Ливерпуль почтил память жертв трагедии на стадионе Хиллсборо

Ровно 31 год назад 96 болельщиков «Ливерпуля» погибли в давке

  • 15.04.2020 10:49
  • 389 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Ливерпуль почтил память жертв трагедии на стадионе Хиллсборо

Английский «Ливерпуль» почтил память жертв трагедии, произошедшей 15 апреля 1989 года на стадионе «Хиллсборо».

«31 год назад на «Хиллсборо» погибли 96 детей, женщин и мужчин. Мы думаем обо всех, кто пострадал в этой трагедии, и, в частности, о 96 фанатах, которые никогда не будут забыты», - говорится в сообщении «Ливерпуля».

Во время матча Кубка Англии против «Ноттингем Форест» произошла давка, в результате которой погибли 96 болельщиков «красных», еще 760 были травмированы. После этой трагедии в Англии запретили стоячие места на аренах.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 15.04.2020 11:49
    +1
    Это был мрак...............
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 15.04.2020 11:49
    +1
    Это был мрак...............
    Ссылка
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