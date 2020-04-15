СТАРЕНЬКИЙ: «В Александрии никогда не было проблем с дисциплиной»

Хавбек черниговской «Десны» Сергей Старенький, ранее выступавший за «Александрию», рассказал, чем подход Владимира Шарана отличается от тренерских способностей Александра Рябоконя.

«Александрия - родная команда. Они славились в последние годы результатами, бойцовскими качествами и тренером. Шаран всегда держал команду в порядке. Никогда не было проблем с дисциплиной. Дай бог, чтобы мы доиграли чемпионат, а сильнейшего определим на футбольном поле.

Чем Шаран отличается от Рябоконя? Шаран - эмоциональный тренер, Рябоконь - спокойный. Они отличаются всем: тренировочным процессом, стилем игры», - сказал Старенький.